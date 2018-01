O Ministério da Cultura informa: ainda não foi analisado o projeto do musical Peter Pan, de Miguel Falabella.

Diferentemente do que foi publicado na coluna na semana passada.

Memória

As tops Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington e Cindy Crawford prestaram homenagens a George Michael em suas redes sociais.

As modelos foram estrelas do icônico videoclipe Freedom do cantor britânico.