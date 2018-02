Ricardo Calil e Renato Terra, do documentário Uma Noite em 67, se preparam para lançar – pela Planeta, em abril –, livro com depoimentos que não entraram no filme. Entre eles, os de Chico e Caetano.

