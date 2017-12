A convenção do PV será em julho, mas sua principal decisão já foi tomada no final de semana. O presidente do partido, José Luiz Penna, sairá candidato à Prefeitura no ano que vem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.