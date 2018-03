Lucas não sai do São Paulo antes da Copa de 2014.

Garantia de diretores do Tricolor ouvidos pela coluna – que apostam na performance do craque nos Jogos de Londres para valorizar seu passe.

No Morumbi 2

Ao mesmo tempo, Wagner Ribeiro vem colecionando desafetos no conselho do São Paulo. O empresário de Lucas é acusado de estar “batendo de frente” com Leão, desde semana passada, só para forçar a saída do jogador.

Objetivo? Vendê-lo para o Real Madrid.