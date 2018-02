Referência no tratamento de câncer, o A.C. Camargo está operando no limite. O que torna inviável receber pessoas como Hugo Chávez. Explica o hospital que seria necessário interditar um andar inteiro.

E na busca por espaço, o ACC constrói torre com 120 leitos. Inauguração? Fim do ano.

