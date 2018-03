No hospital, Temer recebe visita de Doria, Gilmar e João de Deus

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente Michel Temer recebeu discretamente neste domingo a visita do prefeito da cidade, João Doria, e do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

Além disso, também recebeu cumprimentos de João de Deus. O médium também está internado no hospital e passou hoje no quarto do presidente.

Temer fez uma cirurgia na próstata na sexta-feira e deve receber alta nesta segunda-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ Moraes não vê ‘lógica jurídica’ para Congresso esvaziar Lava Jato

+ Caetano Veloso faz show em apoio a ocupação em São Bernardo do Campo