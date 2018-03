Apesar dos esforços do ministro José Múcio e de Alexandre Raposo, da Record, quem brilhou no campeonato de karaokê do encontro foi Sérgio Valente, em dueto com Daniela Mercury. E Karla Sarquis levou prêmio de melhor cantora.

*Sonia Racy viajou a convite dos organizadores do evento.

