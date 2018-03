Embora a ideia fosse publicá-lo só após sua morte, o diário que Francisco Brennand escreve desde 1947 – quando foi à Europa e conviveu com Picasso, Matisse e Léger – deve chegar às livrarias em 2012.

Mariana Brennand Fortes, negocia, no Rio, a edição da obra, que será dividida em três volumes. Além disso, a sobrinha-neta do escultor e cineasta, prepara filme sobre o trabalho do mestre pernambucano.