Direto do forno

No boca a boca (literalmente), a fama das tortas caseiras se espalhou com tal velocidade que A Torteria de Higienópolis ficou pequena. Fernando Martins, Juliana Mangione, Angela Anastassiadis e Marina Mangione se preparam para abrir novo espaço, no Morumbi, antes da Copa – com direito a lounge e 30 lugares para devorar lá mesmo as iguarias. O cardápio continuará enxuto. “Seguimos os padrões europeu e americano”, explica Marina. “Queremos que a torta seja protagonista e não coadjuvante.” A estratégia deu certo: em dois anos de funcionamento, são vendidos 5 mil itens por mês. Só para este fim de semana do Dia das Mães, foram 500 encomendas de tortas. “Para ganhar mais espaço e abrigar nosso centro de distribuição, tivemos de alugar um galpão”, conta a irmã e sócia Juliana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.