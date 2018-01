No fogo e na linha

Dos encontros com os amigos em casa, organizados por Victor Collor e Stefan Weitbrecht, nasceu o Cozinha 212 – restaurante que acaba de ser aberto na Rua Pinheiros. “O nome remete ao número da minha casa, onde começamos a reunir nosso grupo, sempre em volta da cozinha”, conta Victor. Centrada na cultura do fogo e da lenha, a casa oferece pratos com “um espírito de comida de costa”. “Nos preocupamos em trabalhar com os ingredientes como eles são”, diz o publicitário. Entre os destaques está a lula grelhada na lenha com coentro. Comida à parte, o lugar vale também pelos drinks e a decoração vintage, elaborada em cada detalhe por Victor. “Fomos em um desmanche de barcos para escolher peças que servem como luminárias.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.