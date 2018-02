No espírito da Copa

Apesar de se dizer “cego” com a bola nos pés, Edo Rocha está envolvido em futebol como nunca antes. A Arena Palestra saiu das pranchetas de um time de arquitetos de seu escritório e ele também tem o sonho de ver uma obra de arte com sua assinatura se transformar em símbolo do Mundial de 2014.

O que mais te agrada no projeto da Arena Palestra?

Gosto de tudo, mas uma parte bem legal são as cadeiras. A gente bolou um mosaico em tons de verde que, visto de cima, forma uma floresta saindo do gramado, como se tudo fosse uma coisa só.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você tem também um projeto de escultura para a Copa de 2014. Como está isso?

À espera de patrocínio, mas a ideia é criar um marco para o Mundial – que demonstre a importância do futebol para o brasileiro. O desenho da bola é um dodecaedro, formado por pentágonos e hexágonos. Como o Brasil é pentacampeão e quer ser hexa… Além disso, Platão dizia que o dodecaedro era o volume geométrico mais perfeito. E Leonardo Da Vinci desenhou, no século XVI, um dodecaedro para ilustrar livro do Luca Pacioli, pai da economia moderna. Eu simplesmente copiei essa estrutura do Da Vinci.

Copiou?

Dizem que o artista imaturo rouba, e o maduro copia. Eu copiei (risos). O globo tem 17 metros de altura, é feito de aço e vidro. Dentro, há painéis fotovoltaicos, que carregam as baterias durante o dia e acendem as luzes internas à noite. Pensamos em colocar uma na frente de cada estádio das cidades-sede. Outra opção é instalar as esculturas em lugares estratégicos, como lagoa Rodrigo de Freitas, rio Tietê, lago Paranoá, parque do Ibirapuera etc.

Qual o custo de cada bola?

Em torno de R$ 1,5 milhão. É uma senhora estrutura. Não é qualquer um que joga essa bola, não! (risos) /DANIEL JAPIASSU