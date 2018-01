De tão pesado e incerto, o clima político do País está produzindo formas inéditas de comunicação.

Na última sexta-feira, em plena Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o petista Cândido Vaccarezza escrevia mensagens no WhatsApp para um amigo… ao seu lado. Este lia, apagava e digitava no lugar sua resposta.

Tinham certeza de que ninguém estava vendo.