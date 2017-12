Sérgio K classifica as críticas que tem recebido pela edição de camisetas da Copa – com os dizeres “Messi Cabrón”, “Cristiano Ronaldo is Gay” e “Maradona Maricón”, entre outros – como “polêmica fabricada”.

Para o estilista, os produtos (que estão esgotados) são bem-humorados. “Não tem nada de homofóbico. Nossa campanha, aliás, é estrelada por transexual, e boa parcela da nossa clientela é composta por gays.”