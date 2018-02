Pânico na turma que tem dinheiro, oficialmente, no exterior. A MP 627 – editada semana passada com o novo regulamento do Imposto de Renda–, vai obrigar quem tem empresa off-shore a abrir a caixa preta.

Além de mostrar para o fisco o que existe dentro dessas empresas, terão de pagar… IR sobre o que for declarado.