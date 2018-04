João Sayad impediu, a tempo, que as comemorações do Ano da França no Brasil fossem abertas, pela Osesp, com uma espanholíssima zarzuela. “Se isso ocorresse, corríamos o perigo de a França retaliar com um tango“, brincou o secretário.

O programa, no Festival de Campos de Jordão, inclui Bizet, Canteloube e Delibes – mas o regente, Victor Pablo Pérez, é… Espanhol.

