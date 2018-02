Enquanto a cúpula do BTG se decidia, no início da tarde de ontem, pela interinidade de Pérsio Arida na presidência da instituição – o titular, André Esteves, havia sido preso temporariamente, horas antes, pela PF — o banco procurava adotar todas providências possíveis para operar normalmente.

A começar pelo evento para investidores marcado para a tarde, no Sofitel do Rio. Pouco antes de embarcar para lá, Arida afirmou à coluna que a conferência estava mantida e que ele, mais Guilherme Ortiz, ex-BC mexicano, e Eduardo Loyo, ex-diretor do BC brasileiro, dariam palestra.

Foi mantido, igualmente, o evento de hoje em SP em que o mesmo trio falará, na Casa Fasano, para 350 pessoas.

No comando 2

Nota divulgada pelo BTG confirmou, no fim da tarde, a interinidade de Arida na presidência do banco.