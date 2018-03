Não são apenas as longas viagens, jogos e concentrações que tomam as horas do goleiro Rogério Ceni.

Em São Paulo, ele tem dedicado quase todo o tempo aos filhos Clara, Beatriz e Henrique. O menino, de 2 anos, fruto de um relacionamento extraconjugal, deve entrar em campo com o pai, em algum jogo, antes de ele encerrar a carreira.