Vera Fischer lê Plínio Marcos na Virada

Vera Fischer fará uma leitura dramática interpretando as icônicas personagens femininas de Plínio Marcos, durante a Virada Cultural.

A atriz será uma das atrações em homenagem ao autor na Biblioteca Mário de Andrade, no dia 21. Entremeando a interpretação, a travesti Veronica Valentino vai cantar.



Teló, no Municipal do Rio,

pede ajuda aos funcionários da casa

Estrela do musical Bem Sertanejo, Michel Teló convocou o público do Teatro Municipal do Rio, na quarta-feira, a ajudar os funcionários da casa.

O cantor anunciou que os recursos arrecadados com a venda dos programas da peça seriam destinados aos servidores – que não recebem salário há dois meses, por causa da crise do Rio.

Tipo exportação

Depois de São Paulo e Miami, Marcos Amaro decidiu abrir um ateliê na Europa. Mais precisamente em Bruxelas, na Bélgica, com inauguração prevista para junho. No mesmo mês, o artista plástico será uma das atrações do Salão de Arte Brasileira em Liechtenstein.