No Casserole, à luz de velas

E o alto custo da energia elétrica virou inspiração para o La Casserole. O tradicional restaurante francês fará dois jantares à meia luz este mês. O primeiro acontece hoje e o segundo, dia 30.

No de hoje, os participantes poderão degustar todos os clássicos do menu em clima intimista, à luz de velas e lamparinas.

Já a segunda noite de escuridão vai contar com a participação do Ateliê no Escuro. Os presentes serão vendados com a proposta de promover uma vivencia sensorial, ressaltando os sentidos da audição, olfato, paladar e tato.