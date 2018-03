A oposição vai insistir na comparação das mudanças propostas pelo governo Lula para a caderneta de poupança com o confisco do governo Collor. Lança esta semana, no Recife, campanha de assinaturas sob o slogan “Na Poupança Ninguém Mexe”.

E não se preocupa com o recurso PT junto ao TSE. “O PT passou recibo e ajudou a dar visibilidade à nossa bandeira”, diz Raul Jungmann.

