A oposição retomou o furor convocatório. Ronaldo Caiado prepara nova representação contra Dilma, após o relatório do TCU. E José Agripino quer chamar o chanceler Mauro Vieira para debater as relações com a Venezuela.

