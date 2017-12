Projetos de concessões caem na real

Não houve surpresas, ontem, na lista de projetos de concessões anunciada pelo governo Temer. E, pelo que se apurou entre os interessados, as obras e os prazos vieram dentro da realidade. “Tudo o que é mais complicado ficou para 2017 e 2018”, observa um potencial investidor.

Aeroportos? Há possibilidade de que venham a ser licitados ainda este ano.

Sobre trilhos

No quesito ferrovias, “voltou” para o papel a construção da ferrovia Norte-Sul – projeto que circula pelos governos brasileiro desde… a presidência de Sarney.

Voltou também a ferrovia que liga Mato Grosso ao Pará e outra conectando Oeste e Leste do Brasil – cujo maior entrave é a inexistência de porto em Ilhéus para escoar os produtos transportados.

As obras – que serão licitadas só no segundo semestre de 2017 – podem ser abraçadas por empresas chinesas.

No forno

Quanto à edição de nova MP a respeito das concessões existentes – definindo se elas serão renovadas, canceladas ou muito pelo contrário – há muitos boatos. O que pode sinalizar que o governo Temer deve estar buscando o conforto do TCU.