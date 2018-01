Dilma autorizou e o governo está procurando, no mercado mundial, um Boeing 767… para alugar. A ideia é fazer do avião, com 290 lugares, o sucessor do Sucatão, desativado há três anos.

Por sinal, Renan Calheiros já decidiu: caso o impeachment seja aprovado, Dilma – mesmo afastada – poderá continuar usando o avião presidencial até a decisão final.