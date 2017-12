O primeiro veículo aéreo não tripulado produzido no Brasil embarca para a África segunda-feira – com mediação feita pelo Ministério da Defesa.

Por razões de segurança, valores e o país destinatário são mantidos sob sigilo.

No ar 2

A propósito: a Anac só deve aprovar no fim do ano regulamentação sobre vants usados com fins comerciais. Promove, antes disso, audiência pública para discutir a questão.

Maior preocupação? Comprovar a segurança dos voos. Hoje, para conseguir operar veículo desse tipo, é preciso encaminhar requerimento específico à agência.