Gastão Vieira quer estimular viagens de idosos pelo País. Para tanto, seu Ministério do Turismo acaba de fechar parceria com o INSS para ampliar a divulgação do programa Viaja Mais Melhor Idade.

