Cresce a intenção de viagem entre pessoas de 35 a 44 anos. É o que revela pesquisa da FGV, com 2 mil entrevistados, encomendada pelo Ministério do Turismo. Em julho de 2012, 31% delas queriam viajar. No mesmo mês deste ano, eram 40%.

Detalhe: segundo a FGV, quem demonstra intenção de viajar acaba mesmo… viajando.