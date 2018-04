A Orquestra Petrobrás Sinfônica fará homenagem aos 400 anos da morte de William Shakespeare em julho de 2016. O grupo promoverá um concerto no Municipal do Rio com as árias de óperas como A Village Romeo and Juliet, de Frederick Delius, e balés como Romeu e Julieta, de Tchaikovsky.

Com regência do maestro Tobias Volkmann e participação do tenor Fernando Portari.