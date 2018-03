O Museu do Futebol ficará mais feminino a partir de março. É que a instituição inicia projeto de longa duração sobre as mulheres dentro e fora de campo, com palestras e atividades. E estão previstas para maio as primeiras intervenções sobre o tema no acervo permanente.

Entre os itens raros, fotos de Leonor Silva (rainha da torcida na Copa de 1938, na França) e Léa Campos, primeira árbitra a apitar um jogo internacional, nos anos 1970.