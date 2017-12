Nizan Guanaes cria música para causa LGBT

Nizan Guanaes fez letra e música para a causa LGBT. Integrantes da MPB estão se mobilizando para gravar. A música será lançada oficialmente no Parada Gay. E, durante a semana da parada, haverá um seminário paralelo para discutir a questão. Serão montadas propostas concretas para anúncios de mídia.

Música 2

Refrão da música: “Não importa a cor do meu amor. É o arco-íris que me faz brilhar assim”. Continuando: “Eu sou filho do arco-íris, tenho outra íris, tenho outro olhar…”

Beauty & Beast

A estreia do remake do clássico da Disney A Bela e a Fera no Brasil não movimentou apenas as salas de cinema. Levantamento do Mercado Livre mostra que as vendas de itens de decoração relacionados ao filme cresceram 159% na internet, em comparação a fevereiro.

Já as vendas dos artigos de moda tiveram um crescimento de 64% nesses dois meses.