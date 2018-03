Nada de muito barulho neste domingo no Palácio de Buckingham. É que o príncipe Charles deve estar de ressaca. No sábado, o herdeiro do trono inglês tinha festa marcada para comemorar seus 60 anos. Com show de Rod Stewart.

