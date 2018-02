E André Heller-Lopes encenará, em 2013, a ópera O Ouro do Reno– com cena ambientada em Brasília. Qual? A do Nibelheim, no centro da terra, onde os habitantes vivem escravizados pelo… poder.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.