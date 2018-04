No maior estilo “tô sussa”, a diva do jazz contemporâneo, Cassandra Wilson, ignorou pedido de Hermeto Pascoal para dar uma palhinha em seu show, anteontem, no Bourbon Street.

