Neymar é do Barcelona. Nem a proposta do Real Madrid nem a do Bayern, melhores que a do Barcelona, convenceram o craque de abandonar seu sonho e fechar com o Barça. O total a ser pago pelo Barcelona, incluindo contrato, luvas mais a parte do Santos e da Dis, somando aí os cinco anos de salário do jogador, chega a mais de 120 milhões de euros. O anúncio será feito nas próximas horas.

