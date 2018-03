O Masp foi escolhido para participar de programa da Harvard Business School.

De outubro a janeiro, seis alunos do MBA de Harvard virão ao País para ver de perto o crescimento de público e o aprimoramento do relacionamento do museu com seus visitantes. É a primeira vez que uma instituição cultural brasileira é selecionada.

Newcomers 2

A revista ARTnews publicou a lista de 2015 dos 200 maiores colecionadores do mundo – e a novidade é a inclusão de mais dois brasileiros.

Além dos “veteranos” Bernardo Paz, Andrea e José Olympio Pereira e Ricard Akagawa, aparecem na nova lista os casais Susana e Ricardo Steinbruch, de São Paulo, mais Genny e Selmo Nissenbaum, do Rio.