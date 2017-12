A galeria Luciana Britto vai mudar de endereço. Após 15 anos na Vila Olímpia, deverá ocupar agora uma casa no Jardim Europa – desenhada por Rino Levi e com paisagismo de Burle Marx –, que está sendo restaurada.

O novo espaço abre dia 4, com mostra coletiva de obras que dialogam com projetos do arquiteto.