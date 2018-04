José Sergio Gabrielli, da Petrobrás, paga um voo hoje para Nova York.

Sai de Pequim para receber o título Homem do Ano da Câmara Brasil-EUA, amanhã, no Waldorf Astoria. Pelo lado americano, o escolhido foi Clifford Sobel, embaixador americano no Brasil.

