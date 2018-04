Se algum desavisado aterrissasse no forum organizado no Rio por João Paulo dos Reis Velloso, semana passada, pensaria que ali nascia uma nova linguagem. Falava-se dos Neps, dos Bricks e dos Brincs.

Neps são os 10 New Economic Powers. Bricks, os Bric – Brasil, Rússia, India e China – mais a Coréia. Brincs, a variação com a África do Sul.

