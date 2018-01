Anna Carolina Bassi foi estilista da Guaraná Brasil – marca de moda que pertence a sua família – por vinte anos. Agora, ela resolveu alçar voo solo e lançou uma brand com seu próprio nome, “Sempre gostei de trabalhar na Guaraná, mas nunca me encaixei no universo da marca da maneira que eu queria. Ano passado, criei minha primeira coleção, com 12 modelos, e montei meu ateliê no fundo da loja dos meus pais, nos Jardins. Deu tão certo que consegui convencê-los a me cederem o espaço inteiro”, conta Carol, que vai reformar o lugar a partir de julho. “A ideia é transformar o ambiente em um local aconchegante, com sala, um café e provador grande. Porque é lá que eu mais interajo com minhas clientes.”

