Guilherme Farkas está resgatando toda a obra cinematográfica de seu avô, Thomaz Farkas – mais conhecido por sua atividade fotográfica. A ideia do neto e cineasta é difundir 34 filmes de curta e média metragem do húngaro radicado no Brasil, em site que leva seu nome, em maio.

Estará disponível, também, a tese de doutorado defendida por Farkas em 1972 na Escola de Comunicação e Artes da USP com o título: Cinema Documentário: um Método de Trabalho.