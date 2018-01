Neto de Francisco

No backstage do show de comemoração de Zezé Di Camargo& Luciano, Zilú e Tania Buaiz disputaram o prêmio “quem é a avó mais contente”. Ambas comemoravam o nascimento do primeiro neto, José Marcus, filho de Wanessa e Marcus.

A cantora, aliás, enviou SMS ao marido – que estava na plateia do show: “Acordei, volta!”.

Filho de Francisco

No camarim, Luciano deu um jeito de pedir à fotógrafa da coluna que usasse um pouco de Photoshop em suas imagens. Está se achando acima do peso.

As fãs apaixonadas que presenciaram o pedido discordaram.