Neschling desmaia, cai no palco e concerto no Teatro Municipal é interrompido

Não chegou ao final, na noite deste domingo, 28, a programação do Teatro Municipal que tinha, como ponto alto, músicas de Tchaicovsky e Strauss regidas pelo maestro John Neschling, com a Orquestra Sinfônica Municipal. Enquanto regia uma das composições, Neschling sentiu-se mal, desmaiou e foi ao chão.

Socorrido por auxiliares, ele foi levado ao camarim e a direção do Teatro informou à plateia que haveria um intervalo de 15 minutos. Passado esse prazo, e ainda sem maestro no palco, outro intervalo foi pedido, em meio a algumas reações de pessoas que reclamavam do calor ou se queixavam da falta de informação.

A temperatura estava alta e o ar condicionado, que tem apresentado problemas, não estava funcionando — e tudo indica que essa foi a razão do mal-estar do maestro. Cerca de meia hora depois,a direção anunciou que o concerto não continuaria. Alguns funcionários avisaram a pessoas da plateia que o maestro estava bem e em condições de caminhar.