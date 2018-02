Conhecido desde o mensalão, quando fez delação premiada, Lúcio Funaro brigou com uma vizinha, em Vargem Grande do Sul. Acabou condenado por ameaça a pena de um mês e 15 dias.

Na sentença, anunciada no final de julho, o juiz Christian Teixeira escreveu que Funaro, após dizer que ia derrubar um muro entre as casas, avisou: “Se você não ficar esperta, derrubo a casa com você dentro. Advogado pra mim não falta, você tem dinheiro, em tenho muito (…) Vai aguentar a pressão?”

A ação foi movida pela Justiça pública.

Nota atualizada em 5 de maio de 2016 para correção de informação