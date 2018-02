Grosso modo, o que são essas medidas? Os empresários querem que a CVM decrete aumento do prazo mínimo das operações na BM&FBovespa, de 30 dias para 180 dias. Bem como dinheiro exigido como garantia.

Na mesma mão, pedem a volta do Banco Central no mercado de “swap cambial reverso”. Não, não se trata de um palavrão. E sim de um tipo de operação financeira já utilizada várias vezes pelo BC. Cujo intuito básico é o de diminuir o sobe e desce da cotação do dólar.

Está dado o recado.

