Nervos de aço

Economistas, banqueiros, investidores, governos, estão todos preocupados com o cenário que se desenha lá fora, diante de dívidas governamentais não sustentáveis contraídas por vários países europeus – e, por que não, EUA também.

Indagado sobre o tema, Roberto Setubal concorda que a situação é bem complicada. “E não vamos imaginar que o Brasil passará incólume no agravamento da situação.” Nenhum país do mundo, diga-se de passagem, está blindado à nova derrocada dos mercados.

