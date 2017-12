O ato que Fernando Fantauzzi realiza hoje para oficializar sua pré-candidatura ao governo paulista – e disputar comSkafa indicação do PMDB – provocou irritação na cúpula do partido. É que emissários do empresário teriam usado, indevidamente, nomes de dirigentes peemedebistas para dar peso ao evento.

Consta também que alugou escritório temporário, na Av. Pacaembu, só para fazer os contatos.

…à flor da pele

Fantauzzi diz ter a garantia da “posição isenta” de Temer na disputa interna e que Gabriel Chalita confirmou presença. O vice-presidente nega ter tratado do assunto com o empresário; e o deputado disse que não irá.