Nem 8, nem 80

Muita confusão, esta semana, com a anulação, pela Justiça, de aditivo de contrato que estendia a concessão da Anhanguera-Bandeirantes. Alckmin aderiu à quebra de contrato? Retaliação à CCR?

Karla Bertocco, da Secretaria de Governo paulista, explica: nenhuma das duas.

Nem 8

Bertocco diz que, após a cobrança do ISS, em 2006, Alckmin assumiu e concordou com o acerto, mas não com os valores. “Como não conseguimos acordo com a concessionária, apelamos à Justiça, que anulou toda a reformulação, e não só um pedaço”, diz ela.

Agora, o governo se dispõe a reconversar com a CCR. “Se quiséssemos a anulação, teríamos feito isso administrativamente lá atrás”.