Negócio na China

Giovanna Barbieri desembarcou em Xangai, em 2009, para fazer um MBA. Mas, com toda a expertise de quem trabalhou com nomes como Lilian Pacce, acabou abrindo a Outch! – empresa de sourcing de moda que dá um help para marcas brasileiras que compram roupas e matérias-primas da Ásia. “Fazemos um serviço de importação e exportação customizado com nossos clientes, cujos escritórios ficam no Brasil. Gosto de falar que somos um braço deles do outro lado do mundo”, explica a moça. Apesar de sua empresa ter sede na China, a equipe é 100% itinerante. “Todos os integrantes passeiam pelo continente atrás de inovações, feiras, conhecendo fábricas e acompanhando produções. São 9 asiáticos, entre chineses, cingaleses e indianos. Todos liderados por uma brasileira”, brinca Giovanna.

