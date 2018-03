A SP-Arte/Foto – que abre a 20 de agosto no JK Iguatemi – terá, entre pontos fortes, livros de fotografia. O Estúdio Madalena lançará um tabloide de Sebastião Salgado – edição limitada com fotos de Serra do Amolar. E a Schoeler Editions prepara portfólio de Cristiano Mascaro com 18 fotos assinadas por ele.

Revelado 2

Outra novidade: mostras individuais, na feira, de Jean Manzon e Germán Lorca.