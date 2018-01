NBA lança seu primeiro ‘fashion film’ com DNA brasileiro

O primeiro fashion film produzido pela NBA no mundo, o Pense Fora do Garrafão, foi indicado ao prêmio de ‘Melhor Filme’ no International Fashion Film Awards, premiação do La Jolla International Fashion Film Festival, que acontece entre os dias 20 e 22 de julho, na Califórnia (EUA).

O filme é um projeto inédito, idealizado pelo escritório brasileiro da liga, e foi indicado também em outras quatro categorias: ‘Melhor Direção’, ‘Melhor Fotografia’, ‘Melhor Sound Design’ e ‘Melhor Edição’.

O curta-metragem, dirigido pelo cineasta Doug Clayton e assinado pelas produtoras brasileiras Nove e Meio e Capuri, teve o Rio de Janeiro como base para gravações, com duas locações: um galpão na Gamboa e uma casa em São Conrado, misturando hábitos, culturas, moda e conceitos além do basquete, como break, grafite, estilo e skate. é um projeto inédito, idealizado pelo escritório brasileiro da liga, e foi indicado também em outras quatro categorias: ‘Melhor Direção’, ‘Melhor Fotografia’, ‘Melhor Sound Design’ e ‘Melhor Edição’.

Lançado em meados de abril, o filme já teve mais de 1,6 milhão de visualizações na Internet.