A tragédia em Mariana afetou uma área de… 1.775 hectares de vegetação. Ou seja, 17 km², distribuídos em cinco municípios mineiros. A lama removeu nada menos que 324 hectares de áreas de Mata Atlântica.

Os dados são fruto de análise de imagens de satélite do antes e depois do rompimento da barragem da Samarco, feito pela SOS Mata Atlântica em parceria com o Inpe e Arcplan.